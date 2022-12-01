Автоинспекторы Мегиона отбуксировали заглохшую машину и помогли с запуском двигателя

В Мегионе автоинспекторы пришли на помощь водителю, у которого заглох автомобиль прямо посреди оживленной дороги. Они отбуксировали машину с проезжей части и запустили двигатель, рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

«Накануне в ходе несения службы инспектор ДПС лейтенант полиции ОМВД России по Мегиону Рамазан Рамазанов обнаружил на улице Строителей обездвиженный автомобиль. По словам водителя, автомобиль заглох прямо посередине проезжей части. Оценив обстановку и погодные условия, Госавтоинспектор помог водителю отбуксировать машину с проезжей части, затем осуществил запуск двигателя при помощи проводов от аккумулятора патрульного автомобиля», – отметили в ведомстве.

Молодой человек выразил слова благодарности за оказание своевременной помощи в трудный момент.

Напоминаем, ранее госавтоинспекторы Югорска выручили замерзающего дальнобойщика, у которого сломался топливный насос.