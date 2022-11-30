Число жертв инфаркта и ишемической болезни в Югре снизилось с начала года

Смертность от инфаркта среди жителей ХМАО с начала года снизилась на 14%, от ишемической болезни – на 16%, от острого нарушения мозгового кровообращения – почти на 18%. Специалисты кардиодиспансера считают, что это стало возможным благодаря развивающейся программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». С помощью нее смертность россиян от инфарктов, инсультов должна быть снижена к 2024 году на четверть.

«В Югре достигнуты значительные успехи в лечении инфаркта миокарда. С 2008 года эффективно реализуется проект «Югра-кор». Он позволяет системно подходить к оказанию помощи больным. В округе функционируют 4 региональных сосудистых центра, в которых пациенты с острыми формами ишемической болезни сердца своевременно проходят лечение. Мы спасаем не только жизни, но и сохраняем трудоспособность людей. Благодаря командной работе, показатель смертности от болезней системы кровообращения в Югре ниже в 2,3 раза, чем в стране», – сообщила главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Стоит добавить, в рамках мероприятий по совершенствованию оказания помощи, в Югре проводится круглосуточный мониторинг маршрутизации пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. Каждого больного, независимо от того, в какую медорганизацию он поступил, с помощью телемедицины курирует кардиолог регионального сосудистого центра.