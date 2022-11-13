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Бродячие собаки напали на югорчанку - СК начал проверку

Жительница Нефтеюганска серьезно пострадала от нападения бродячих собак

Бродячие собаки напали на югорчанку - СК начал проверку
Фото: pixabay

Бродячие собаки напали на жительницу Нефтеюганска и искусали ее. Это произошло в минувшую пятницу, 11 ноября, в 11 микрорайоне города. Как сообщила дочь пострадавшей, собаки напали на женщину, когда та шла по дороге от «Вира центр» к «Чудо печке».

«Сегодня мою маму зверски искусали бездомные собаки! Они напали на нее сзади, оторвали икру на ноге подрали спину, если бы не проходящий мимо мужчина (спасибо вам огромное), который стал кричать и отгонять их, они бы загрызли ее! Она потеряла очень много крови и сейчас находится в больнице!», — написала девушка в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск».

Она потребовала от мэрии заняться проблемой бродячих собак, пока не пострадали другие люди.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила, что на месте нападения работает бригада отловщиков. «Все агрессивные животные остаются в приюте на пожизненном содержании до наступления естественной смерти. В соответствии с действующим законодательством умерщвлять животных запрещено. В рамках заключенного муниципального контракта отлов проводится в плановом порядке, а также по поступающим обращениям граждан», — написала Эльвира Бугай на своей странице во «ВКонтакте».

В СК организовали проведение проверки. Соответствующее указание дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 111, комментариев: 0
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