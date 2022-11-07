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​Три человека погибли на дорогах ХМАО за выходные

Три человека погибли и 27 пострадали на югорских дорогах за выходные

​Три человека погибли на дорогах ХМАО за выходные
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

В ХМАО за минувшие выходные, с 4 по 6 ноября, произошло 15 ДТП, в которых 27 человек получили травмы и 3 погибли. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Первая авария с погибшим произошла днем 4 ноября на 209 км автодороги «Юг» в Кондинском районе. Установлено, что 53-летний водитель Toyota, двигаясь по второстепенной дороге, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford. В результате ДТП пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир этой же машины получили травмы.

Вечером 5 ноября смертельная авария произошла на 636 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным ГИБДД, 36-летний водитель Kia отвлекся от управления и наехал на левое дорожное ограждение. От удара автомобиль развернуло и отбросило на правое ограждение, а затем - на полосу встречного движения, где Kia столкнулась с «Ладой». В результате ДТП водитель и пассажир Kia скончались на месте происшествия, а трое пассажиров отечественной легковушки, в том числе две девочки, получили травмы.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 162, комментариев: 0
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