Три человека погибли и 27 пострадали на югорских дорогах за выходные

В ХМАО за минувшие выходные, с 4 по 6 ноября, произошло 15 ДТП, в которых 27 человек получили травмы и 3 погибли. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Первая авария с погибшим произошла днем 4 ноября на 209 км автодороги «Юг» в Кондинском районе. Установлено, что 53-летний водитель Toyota, двигаясь по второстепенной дороге, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford. В результате ДТП пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир этой же машины получили травмы.

Вечером 5 ноября смертельная авария произошла на 636 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным ГИБДД, 36-летний водитель Kia отвлекся от управления и наехал на левое дорожное ограждение. От удара автомобиль развернуло и отбросило на правое ограждение, а затем - на полосу встречного движения, где Kia столкнулась с «Ладой». В результате ДТП водитель и пассажир Kia скончались на месте происшествия, а трое пассажиров отечественной легковушки, в том числе две девочки, получили травмы.