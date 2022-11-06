Три волка вышли к людям в пгт Пионерский ХМАО

Необычный инцидент произошел в поселке городского типа Пионерский ХМАО, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на местные соцсети: там к людям вышли три волка. Жертвой стала собака, которую дикие и, судя по всему, голодные звери утащили к себе в лес.

«Жители крайних улиц: Заводская, Солнечная, Кедровая и т.д. К поселку вышли волки, предположительно в количестве трех штук. Одну собаку утащили и съели на улице Солнечная», — пишут жители в соцсетях: один из очевидцев предостерегает местных от встреч с хищниками и рекомендует прятать домашних животных — собак, например, держать в вольере, а не на цепи

«Если ваш питомец пропал в прошедшие три дня и не вернулся, возможно, он стал обедом для волков», — заключил он.