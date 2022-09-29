В Октябрьском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей

Накануне, 28 сентября, в Октябрьском районе произошло ДТП, в котором погиб 65-летний водитель «Toyota». По предварительным данным, автомобиль «JAC T6» занесло на полосу встречного движения.

«В 07:30 на 26 км автодороги «Нягань – Талинский», в Октябрьском районе, 65-летний водитель автомобиля «JAC T6», двигаясь со стороны города Нягань, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожных и метеорологических условий, в результате допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где совершил столкновения с автомобилями «Toyota RAV 4» и «Scania». Водитель и пассажир «JAC», а также пассажир «Toyota», получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за вчерашние сутки в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб и семеро – получили травмы.