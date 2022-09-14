Количество безработных в Югре снизилось на 83 человека за месяц

На сегодняшний день количество безработных в Югре составило 3 450 человек. При этом уровень регистрируемой безработицы – 0,38%, что ниже, чем в начале года, сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения автономного округа Роман Белкин в ходе заседания оперштаба.

«Актуальная ситуация на рынке труда Югры остается прогнозируемой и стабильной. С даты предыдущего заседания оперштаба численность безработных снизилась на 83 человека», — отметил Роман Белкин.

Отметим, что на сегодня количество безработных в Сургуте и Сургутском районе составляет 549 человек. В 2019 году их число за весь год достигало 1 363 граждан, в 2020 – 12 460, в 2021 – 4 926. А за этот год по сентябрь – 1 567 безработных, рассказала директор КУ «Сургутский центр занятости населения» Ирина Мочалова.