16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0924   EUR  59,8784  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре сбили волка и бросили его на обочине

Сбитого волка нашли на обочине дороги в Сургутском районе

​В Югре сбили волка и бросили его на обочине
pixabay.com

В Сургутском районе ХМАО сбили волка и оставили его на обочине дороги. Мертвое животное обнаружил вахтовик. Об этом сообщается в телеграм-канале «Сургутнефтегаз», где опубликовано видео с места.

«Ночью сбили волка на трассе Нижний Сортым - Ай Пим, в 10 км от п. Нижнесортымский», - говорится в в комментарии к видео.

Автор ролика сначала решил, что мертвое животное - это лиса, но, подойдя поближе, увидел, что это волк.

Этим летом в ХМАО наблюдается нашествие волков, отмечает телеграм-канал «Мегаполис Югра». Недавно хищников заметили недалеко от поселка Нижнесортымский и на месторождении. Регион не считается территорией волков. По мнению специалистов, искать новые места обитания зверей вынуждают лесные пожары.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:37, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Лучшие вакансии для учителей в Югре // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 547
  2. Югорчанина, воровавшего нефть, нашли по отпечаткам пальцев 539
  3. ​Югорские власти адаптировали «культуру отмены» для решения скандальных случаев на национальной почве 493
  4. Преемник «Макдоналдса» открылся в Сургуте 370
  5. В селе Ражево открывают амбулаторию после капитального ремонта 276
  6. В Тюменской области три девочки-подростка подозреваются в жестоком избиении односельчанина 236
  7. ​Сергей Степашин побывал с рабочим визитом в Тюменской области и оценил темпы расселения аварийного жилья 229
  8. ​На рок-фестиваль Tyumen Rock & Cентябрьфест ждут гостей со всего Урала 206
  9. Число болеющих ковидом югорчан выросло до 5 тысяч 191
  10. Игроки в бильярд съехались в Сургут для участия в чемпионате округа 182
  1. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1923
  2. На югорском месторождении заметили стаю волков 1658
  3. ​Югорчанка пополнила счет мошенников на несколько миллионов 1406
  4. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1319
  5. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1298
  6. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1288
  7. Мэр Сургута раскрыл причину своей тяги к авиации 1287
  8. Собрал урожай – дачу продавай! 1269
  9. ​Заборы, заборы, заборы… 1242
  10. ​Уберут забор «долины нищих» – кому-то лучше станет? 1239
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7226
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4459
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3719
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3714
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3629
  6. ​Разрушительные заблуждения 3268
  7. ​Нетореными тропами 3087
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3031
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 2952
  10. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2664

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика