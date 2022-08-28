Сбитого волка нашли на обочине дороги в Сургутском районе

В Сургутском районе ХМАО сбили волка и оставили его на обочине дороги. Мертвое животное обнаружил вахтовик. Об этом сообщается в телеграм-канале «Сургутнефтегаз», где опубликовано видео с места.

«Ночью сбили волка на трассе Нижний Сортым - Ай Пим, в 10 км от п. Нижнесортымский», - говорится в в комментарии к видео.

Автор ролика сначала решил, что мертвое животное - это лиса, но, подойдя поближе, увидел, что это волк.

Этим летом в ХМАО наблюдается нашествие волков, отмечает телеграм-канал «Мегаполис Югра». Недавно хищников заметили недалеко от поселка Нижнесортымский и на месторождении. Регион не считается территорией волков. По мнению специалистов, искать новые места обитания зверей вынуждают лесные пожары.