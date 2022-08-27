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​Югорские власти адаптировали «культуру отмены» для решения скандальных случаев на национальной почве

В Югре нарушителей межнационального мира и согласия будут «выдавливать» из региона

​Югорские власти адаптировали «культуру отмены» для решения скандальных случаев на национальной почве
Фото pixabay.com

За последнее время стало известно о развитии двух скандальных историй, связанных с публичным выражением негатива на национальной почве. Артур Ильясханов, который в пьяном виде оскорблял русских в магазине в Нижневартовске, после чего отсидел 15 суток в спецприемнике, покинул Югру – уехал на малую родину в Дагестан. Также стало известно о возможной депортации Самира Мамедова – мужа печально знаменитой Раи Мамедовой. Эта женщина так же громко и скандально оскорбляла жителей Югры и россиян, что попало на видео и привело к большому общественному возмущению. Самой Рае предстоит суд по уголовному делу о разжигании межнациональной розни и, возможно, отбывание наказания. После она, вероятно, также покинет регион посредством депортации в Азербайджан.

Как рассказывают источники, близкие к правительству Югры – похожий исход обоих инцидентов неслучаен. Это – результат трансформации подхода, выработанного в департаменте внутренней политики региона. Как говорят знакомые с этим обсуждением эксперты, в правительстве Югры сформировали позицию: власть поддерживает, стимулирует и одобряет добрососедские отношения, которые сложились у десятков и сотен различных народов, населяющих автономный округ, но к людям, бросающим этому миру вызов, отношение будет соответствующим: «Таким не место в Югре». Проще говоря – их попросят на выход.

В целом это будет касаться любого человека, который явно выразит неуважение к культурным ценностям других народов и поставит свою этническую принадлежность выше любой другой – вне зависимости от национальности самого нарушителя спокойствия. Его будет ждать процесс, который можно назвать в некоторой степени российской адаптацией «культуры отмены» – от общественного порицания и изучения его слов и действий силовыми структурами, до административного воздействия. Например, ограничений в получении различных пособий и льгот, проблем с доступом к государственному образованию и здравоохранению. И, как логичный итог для самых «запущенных» случаев – вынужденный отъезд или принудительная депортация с территории региона или страны.

Новый подход подразумевает и активную работу с национально-культурными объединениями. Собственно, именно они, в случае подобных инцидентов, должны будут провести с нарушителем работу, выразить свое осуждение, а также инициировать и организовать переезд. Соответствующие обсуждения уже прошли и в департаменте внутренней политики, и на уровне контактов отдельных муниципалитетов с работающими на местах национально-культурными структурами.

Эксперты считают, что применение такой «отмены» – нормальная реакция на проявление пренебрежения отдельными людьми по отношению к сложившемуся в Югре порядку. Если подобное было вынесено в публичное поле – значит, оно будет иметь последствия. «Если человек явно презирает тех, с кем рядом живет – значит, ему в нашем округе не место», – отмечают наблюдатели.

«На мой взгляд, прежде всего нужно понять, почему то, что произошло, стало возможным, – отмечает президент фонда «Региональная политика» и кандидат юридических наук Павел Манченко. – И здесь, безусловно, необходимо изменить подходы, которые, к сожалению, сегодня существуют внутри системы правоохранительных органов и попустительствуют противоправным действиям со стороны представителей тех или иных национальных диаспор.

Зачастую правонарушения, связанные с нанесением побоев и нанесением вреда здоровью средней тяжести, а также те или иные хулиганские действия со стороны представителей некоторых национальностей даже если есть соответствующие заявления потерпевших, завершаются отказом в возбуждении уголовных дел. Фактически, получается ситуация, когда противоправные действия остаются безнаказанными, что и приводит к разнузданности представителей отдельных национальностей. Поэтому, на мой взгляд, помимо условных санкций в отношении нашумевших фигурантов последних событий, необходимы системные решения, направленные на пресечение подобных фактов на корню».

Так или иначе, принятые в регионе новые механизмы отработки скандальных случаев, связанных со случаями hate-speech на национальные темы, должен сработать в двух направлениях. Первое – полное понимание этническими объединениями и их членами того, что межнациональное согласие в нашем регионе – одна из высших ценностей, и не разделяющие ее должны будут покинуть Югру. Второе – широкая общественность на практике убедится, что люди, ведущие себя вызывающе, будут наказаны не только в рамках закона, но общественного порицания в широком смысле, что удовлетворит запрос югорчан на социальную справедливость.


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Сегодня в 21:33, просмотров: 86, комментариев: 0
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