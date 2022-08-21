В медучреждениях ХМАО скоро появятся вакцины от гриппа для детей и беременных женщин

Роспотребнадзор Югры сообщил о поступлении в регион первого транша вакцины от гриппа. Она предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев и беременных женщин. В ближайшие дни ожидается поставка в медицинские организации автономного округа, в том числе города Сургута и Сургутского района.

В первую очередь вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: