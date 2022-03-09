Югра обеспечена на полгода льготными лекарствами и расходными материалами

Больницы Югры в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами и вакциной против коронавирусной инфекции. Об этом во время заседания оперштаба рассказал директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

«Риски снижения объемов оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, ее доступности в течение полугода отсутствуют. Ведется работа по пополнению товарных запасов в максимально быстрые сроки. Ни один поставщик, ни один производитель расходных материалов, лекарственных препаратов не отказался от выполнения своих обязательств, в том числе по заключенным контрактам», – отметил глава департамента.

Так, более 90 процентов лекарств имеют полугодовой запас для обеспечения льготных категорий жителей Югры. Остальных препаратов хватит на три месяца. Также в стационарах есть запас расходных материалов на полгода.

«Необходимые ресурсы для выполнения этих компетенций департаменту здравоохранения, медицинским учреждениям выделены в полном объеме. Они достаточны для обеспечения лекарственными препаратами, расходными материалами, оборудованием для безотказного оказания помощи гражданам», – резюмировала Наталья Комарова.