Набережная Саймы у Дворца торжеств станет частью «зеленого каркаса» Сургута

У новой набережной правого рукава Саймы в Сургуте появится собственное название. Варианты уже обсуждаются, однако окончательное решение примет специальной комиссии. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал представитель МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«Обязательно название для набережной будет придумано. Есть для этого определенная комиссия, которая будет этим заниматься. Насколько я знаю, уже есть заготовки, привязанные к территориальному расположению объекта. Но об этом позднее, когда комиссия примет решение», ‒ сообщил он.

В дальнейшем в Сургуте планируют благоустроить и другие участки набережной Саймы, постепенно расширяя прогулочную зону. По словам Арменчу, проектные решения для этого уже есть, однако сроки реализации пока не определены. В перспективе набережная станет частью «зеленого каркаса» города, который объединит скверы, парки и другие места для прогулок.

Уже сейчас на набережной появились необычные лавочки с деревянными элементами и два вида фонарей. Причем разные опоры освещения ‒ не случайность, а задумка проектировщиков. Черные фонари предназначены для основного освещения дорожек, а другие будут создавать декоративную подсветку, в том числе для деревьев.

Напомним, сейчас готовность набережной превышает 90%. Подрядчик рассчитывает закончить оставшиеся работы до конца октября.