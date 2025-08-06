Сургутян приглашают на экологический праздник

9 августа с 12:00 до 15:00 у городской библиотеки № 2 (пр. Ленина, 67/4) в Сургуте пройдёт ежегодный экологический праздник «ЭКОдвор». Горожан ждёт насыщенная программа, посвящённая раздельному сбору отходов и заботе об окружающей среде.

На празднике будет организована зона приёма вторсырья, мастер-классы по созданию полезных изделий из перерабатываемых материалов, а также интерактивные игры и викторины для детей и взрослых. В зоне приветствия гостей встретит информационная площадка с выставкой плакатов «ПРО отходы», которая расскажет, как формируется мусор, что происходит с ним после выброса, и как начать сортировать отходы уже сегодня. Изучить выставку можно будет в игровой форме — для этого подготовлена специальная экологическая игра.

Организаторы приглашают всех неравнодушных сургутян и гостей города провести пятничный день с пользой для себя и природы. Подробности — в афише мероприятия.