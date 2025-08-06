В Сургуте готовятся к масштабному спортивному празднику — Дню физкультурника

В воскресенье, 9 августа с 10:00 до 16:00 на территории спортивного комплекса «Олимп» (ул. Университетская, 21/2) в Сургуте состоится городской спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника.

В 13:00 пройдет торжественная церемония открытия и награждения, на которой спортсменам, тренерам и специалистам вручат награды за высокие достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта в Югре.

Программа праздника включает турниры по футболу, пляжному волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, а также танцевальные батлы, игровые соревнования и семейные активности. Завершится мероприятие лотереей среди участников спортивных состязаний.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте фестиваля «Физкульт Фест»: fizcultfest.tilda.ws/2025.