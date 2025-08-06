Почти 30 млн рублей направили на ремонт спортобъектов в Сургутском районе

В Сургутском районе идет масштабная подготовка спортивной инфраструктуры к новому сезону. Четыре объекта спорта проходят текущий ремонт: центр спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном, спортшкола «Витязь» в Белом Яре, физкультурно-спортивный комплекс «Спарта» и лыжная база в Лянторе. Общий бюджет ремонта этих учреждений составляет почти 30 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«В «Атланте» ремонтируют крыльцо, спортивный и игровой залы, помещения, меняют полы, двери, оконные блоки. Общая стоимость работ ‒ 17,6 млн рублей. В Белоярском «Витязе» продолжается комплексный ремонт на сумму свыше 10 млн рублей. Здесь ремонтируют раздевалки, душевые, сауны, тамбур, кровлю. В Лянторской «Спарте» ‒ раздевалки, другие помещения, меняют экраны радиаторов и светильников на 787 тысяч рублей. На местной лыжной базе обновляют деревянные лестницы, трибуны и запасной вход. Стоимость работ составляет 1,3 млн рублей», ‒ написал он в своих соцсетях.

Выбор объектов для ремонтной кампании осуществляется дважды в год по итогам обследований. Учитывается техническое состояние зданий, уровень и количество проводимых мероприятий.

Всего в 2025 году на ремонты объектов социальной сферы в Сургутском районе выделено 212,1 млн рублей. Кроме спортивных учреждений, в список вошли Русскинской музей Природы и Человека, детские сады в Лянторе, Солнечном и Федоровском, а также школы в Сайгате, Лямине, Угуте, Нижнесортымском и других поселениях.