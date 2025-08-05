В Сургуте реализуют проект «Мой прапрадед — герой»

В Сургуте стартовал проект «Мой прапрадед — герой», направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение семейной исторической памяти. Инициатива стала одним из победителей специального конкурса на грант Губернатора Югры, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и сейчас активно реализуется на территории города.

Проект инициировала автономная некоммерческая организация «Центр поддержки семей „Круг Надежд“». Его главная цель — создать серию видеороликов, в которых школьники рассказывают истории своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Таким образом, дети узнают больше о семейной истории, а жители города — о героизме своих земляков.

«Это самый теплый и добрый проект о сохранении исторической памяти. Дети сначала участвовали в конкурсе эссе, рассказывая о своих героях. Сейчас самые лучшие работы записываем в короткие видеоролики, чтобы оставить память о своих предках. <…> Наша история началась в 2019 году, когда инициативная группа родителей начала создавать Центр поддержки семей. В 2021 году официально зарегистрировали как автономную некоммерческую организацию. В команде Центра работают многодетные мамы, одна из которых недавно родила восьмого ребенка. Занимаемся поддержкой семей льготных категорий, включая многодетные, малообеспеченные семьи и семьи участников СВО. Также реализуем программу помощи одиноко проживающим пенсионерам и являемся добровольческим центром, помогая волонтерам найти, где и кому они могут быть полезны», — рассказала директор АНО «Центр поддержки семей „Круг Надежд“» Надежда Сергаева.

Организаторы подчеркивают, что проект не только развивает у школьников исследовательские и творческие навыки, но и способствует укреплению семейных связей, поскольку подготовка рассказов требует обращения к старшим поколениям, изучения архивных материалов и семейных воспоминаний.

«Благодаря таким проектам дети получают знания, которые, возможно, остались бы для них недоступными. В процессе подготовки я сама открыла много нового о своих прадедах, изучив их боевой путь от начала войны и до Берлина. Наши дети видят перед собой достойный пример мужества и патриотизма, что имеет огромное значение», — отметила Ирина Лемещук, мама одного из участников проекта.

Инициатива «Мой прапрадед — герой» стала одной из трех победивших из Сургута. Всего на конкурс было подано 130 заявок, из них восемь — из Сургута, и три были признаны победителями.

Сегодня в Югре зарегистрировано около 2700 некоммерческих организаций, из которых примерно 600 работают в Сургуте. Они реализуют проекты в различных сферах — от поддержки семей и ветеранов до экологических инициатив и зоозащиты. Для развития третьего сектора администрация Сургута оказывает комплексную поддержку НКО.

«Оказываем комплексную поддержку организациям некоммерческого сектора, среди которых имущественная, образовательная, информационная, а также финансовая, которая реализуется в рамках гранта Главы города. Так, в 2025 году сумма гранта увеличилась до более чем 10 млн рублей, что позволило увеличить количество победителей с 13 до 20. Также в течение года проводим четыре бесплатных обучающих семинара, одну образовательную конференцию и в конце года подводим итоги работы наших НКО на выставке социальных проектов», — сообщила начальник отдела взаимодействия с НКО комитета внутренней и молодежной политики администрации города Наталия Гневашева.

Ежегодно для представителей некоммерческого сектора организуется специальная конференция, на которой обсуждаются изменения в законодательстве, потребности округа и лучшие практики работы НКО. Также все желающие могут получить консультации по вопросам, связанным с деятельностью некоммерческих организаций, по телефонам: 52-23-10, 52-21-94, 52-23-60.

При поддержке Администрации Сургута