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​В Сургуте завершают подготовку котельных к зиме

До конца августа в Сургуте завершат ремонты на котельных и тепловых сетях

​В Сургуте завершают подготовку котельных к зиме
Фото: администрация Сургута

В Сургуте завершается ремонтная кампания в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. На сегодняшний день полностью готовы 17 из 23 котельных, что составляет 74%. Из 78 водогрейных котлов подготовлены 53 ‒ это 68% от общего количества. Работы ведутся по графику, и городские тепловики уверены, что срывов по срокам не будет.

Особое внимание уделяется котельной № 5, обеспечивающей теплом и горячей водой поселок Дорожный. Здесь завершили капитальный ремонт основного оборудования.

«Котлы водогрейные, жаротрубные, введены в эксплуатацию в 2002 году. За 23 года на их стенках появились отложения, снизился КПД, и было принято решение о капитальном ремонте. Мы провели стопроцентную замену поверхности нагрева. Работы выполнены собственными силами, с применением российских материалов, под строгим контролем качества. Один из котлов уже выдержал пробное давление 16 кг/см². Сейчас завершаем монтаж горелочного устройства и подключение газопровода», ‒ пояснил начальник района теплоснабжения № 1 СГМУП «ГТС» Алексей Виноградов.

По словам Виноградова, ремонт повысит эффективность работы котельной, снизит расход топлива и обеспечит бесперебойное теплоснабжение поселка зимой.

Параллельно с этим в Сургуте продолжается масштабная замена тепловых сетей, работа на контрольно-распределительных и подмешивающих станциях. Всего в этом сезоне заменят 7,2 км сетей. Капитальные работы ведутся на восьми котельных, на которые выделено более 57 млн рублей. Общая сумма затрат на подготовку к отопительному сезону составляет 551 млн рублей, из которых 500 млн рублей ‒ средства СГМУП «ГТС», еще около 10% ‒ бюджетное финансирование.

«На текущий момент завершено подключение от большинства источников, но остается один из самых крупных ‒ Сургутская ГРЭС‑1. С 4 по 17 августа включительно от нее отключены 459 жилых домов, детские сады, школы и другие объекты. Подача горячей воды гарантирована с 18 августа. Уже вечером 17-го начнем запуск в циркуляционные режимы, а после полуночи вода начнет поступать в дома», – сообщил и. о. главного инженера СГМУП «ГТС» Виталий Бегичев.

По оценкам специалистов, это самое массовое отключение в этом сезоне: без горячей воды осталось около 30% всего жилого фонда города.

Также в городе проводится ежегодная программа гидравлических испытаний, промывки котлов и теплообменников. Все работы проходят в рамках утвержденных тарифов и планов.

«Из года в год мы закладываем одни и те же объемы в тариф. Переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями позволил повысить собираемость средств и сократить проблемы с недобросовестными управляющими компаниями. Теперь деньги поступают напрямую, и работа стала прозрачнее», – добавил Бегичев.

После завершения работ на объектах теплоснабжения начнется восстановление благоустройства. Срок окончания земляных работ по городу ‒ до 15 октября.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:38, просмотров: 91, комментариев: 0
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