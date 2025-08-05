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Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор объяснил, как добиться компенсации за задержанный авиарейс

Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов
Фото: siapress.ru

После череды задержек рейсов в аэропортах России и Югры, в том числе в Сургуте, окружной Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров.

«При задержке рейса более двух часов пассажиры имеют право на бесплатные прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, комнату матери и ребенка (для пассажиров с детьми до семи лет)», ‒ напоминают в ведомстве.

Если рейс задерживается более четырех часов, авиакомпания обязана организовать горячее питание. При ожидании более шести часов ночью или восьми часов днем пассажирам положено бесплатное размещение в гостинице, трансфер до нее и обратно, а также хранение багажа.

Кроме того, в случае отказа от полета по причине задержки, авиакомпания обязана вернуть пассажиру полную стоимость билета ‒ даже если он считался невозвратным.

Также пассажиры имеют право требовать компенсацию убытков (например, за потерянные брони отелей или билеты на пересадки), а также неустойку за каждый час просрочки доставки в пункт назначения.

Напомним, вчера, 4 августа, в аэропорту Сургута задержали несколько рейсов: в Москву, Сочи, Уфу, Пермь и Махачкалу.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 58, комментариев: 0
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