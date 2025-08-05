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Новости

  • ​Глава Сургута начал пользоваться мессенджером МАХ

    ​Глава Сургута начал пользоваться мессенджером МАХ

    Сегодня в 11:49
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  • ​В Югре запустили акцию «Телефон доверия ‒ Помощь всегда рядом»

    ​В Югре запустили акцию «Телефон доверия ‒ Помощь всегда рядом»

    Сегодня в 11:33
    138 0
  • ​В Сургутском районе заметили медведя – на этот раз в поселке Солнечный

    ​В Сургутском районе заметили медведя – на этот раз в поселке Солнечный

    Сегодня в 11:21
    155 0 
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​В Сургут привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

В храме Сургута пройдет праздничное богослужение в честь десятилетия женского монастыря

​В Сургут привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
Фото: Ханты-Мансийская митрополия / vk.com

В это воскресенье, 10 августа, в Сургут привезут ковчег с мощами одной из самых почитаемых святых Русской православной церкви ‒ блаженной Матроны Московской. Святыню доставит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщили в Ханты-Мансийской митрополии.

Верующие смогут поклониться мощам в соборном храме женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» на улице Крылова, 18. Святыня будет находиться в обители с 10 по 19 августа.

Праздничная литургия, приуроченная к десятилетию основания женской обители, начнется 10 августа в 9:00.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 97, комментариев: 0
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