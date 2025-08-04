В Сургуте откроется новое молодежное пространство «Куб»

В Сургуте при поддержке администрации города и в рамках механизма инициативного бюджетирования создадут многофункциональное молодежное пространство «Куб». Проект станет площадкой для интеллектуального досуга, командных игр, креативных встреч и работы над собственными разработками в сфере технологий.

Концепция «Куба» разработана инициативной группой, вдохновленной потребностью подростков в просторном и насыщенном возможностями месте. Здесь можно будет не только играть в настольные и стратегические игры, проходить квесты и квизы, но и заниматься трехмерным моделированием, программированием, создавать собственные игры, общаться и обмениваться опытом.

«Проект имеет большое значение, поскольку игровые методы позволяют охватить широкий спектр направлений социальной активности — от предотвращения нежелательного поведения среди молодежи до внедрения инновационных подходов. Важнейшей целью является развитие у подростков самостоятельности, чувства ответственности и способности воплощать идеи собственными усилиями», — подчеркнул ведущий специалист отдела молодежной политики администрации Сургута Тимур Ханипов.

Новое пространство площадью 120 квадратных метров появится по адресу: проспект Комсомольский, 31. Вход будет бесплатным для всех желающих.

«Раньше мы собирались в небольшой студии, где устраивали вечера караоке, настольные игры, смотрели фильмы. Но места не хватало. Захотелось создать больше возможностей — так и родилась идея проекта „Куб“», — рассказала представитель инициативной группы Полина Медведская.

Проект реализуется с использованием механизма инициативного бюджетирования, который позволяет жителям участвовать в распределении бюджетных средств. «На очередной региональный конкурс от Сургута планируется заявить четыре проекта. Победа дает возможность получить из окружного бюджета до 70% от стоимости инициативы. В 2026 году на такие проекты выделено 85 млн рублей, из которых распределено 45 млн. Остаток доступен для новых идей», — отметила начальник отдела анализа и муниципальных программ департамента финансов администрации города Анна Монзолевская.