В Сургутском районе в кювет слетела машина с тремя детьми

Вчера утром, 3 августа, на трассе «Сургут-Когалым» в кювет слетела иномарка. По предварительной информации, 39-летняя югорчанка, управлявшая автомобилем «Mitsubishi», не справилась с управлением: машину занесло, после чего она съехала в левый кювет и перевернулась, сообщает ГАИ Югры.

В результате ДТП пострадала сама водитель и трое детей, находившихся в салоне: мальчик двух лет и две девочки ‒ трех и 14 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести.

По словам женщины, причиной аварии могла стать поломка колеса. Обстоятельства произошедшего уточняются.