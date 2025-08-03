Большинство читателей siapress.ru поддержали запрет, но лишь для нелегалов

В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет на привлечение трудовых мигрантов, работающих по патентам, к деятельности в сфере такси. Ограничение будет действовать до конца 2025 года. Власти объясняют, что решение направлено на повышение качества и безопасности перевозок, а также на создание дополнительных рабочих мест для граждан России.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их отношение к такому запрету.

На сайте в голосовании приняли участие 71 человек. Большинство респондентов (56,3%) считают, что запрет должен касаться всех иностранных граждан. Еще 31% поддерживают ограничение, но только в отношении нелегалов или не имеющих постоянного жительства в России. Против инициативы выступили 8,5% участников, а 4,2% затруднились с ответом.

Опрос в телеграм-канале показал схожую картину. Из 62 проголосовавших 51% поддерживают запрет, но только в отношении нелегалов. 37% считают, что ограничение должно распространяться на всех иностранцев. Против высказались 10%, еще 2% не определились.

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