В Сургуте почтили 95-летие Воздушно-десантных войск

Сегодня, 2 августа, в Сургуте отметили 95-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. Торжественное мероприятие прошло у памятника воинам-интернационалистам, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На церемонию традиционно пришли представители Администрации и Думы города, ветераны, действующие десантники, а также жители, пришедшие отдать дань уважения защитникам Отечества.

«Воздушно-десантные войска всегда славились мужеством, доблестью и отвагой. Вы – настоящий пример для подрастающего поколения. Благодарим вас за службу на благо Родины. С праздником!» – указали в сообщении.

В память о погибших бойцах ВДВ участники почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.