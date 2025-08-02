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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

    31 июля в 15:31
    1548 2
  • ​В России появится еще один профессиональный праздник – День артиста

    ​В России появится еще один профессиональный праздник – День артиста

    03 августа в 16:28
    359 0
  • ​Россиянам рассказали, чью работу скоро заберет искусственный интеллект

    ​Россиянам рассказали, чью работу скоро заберет искусственный интеллект

    03 августа в 15:55
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​Сургутские врачи помогли ребенку с синдромом, при котором во сне замирает дыхание

В Сургуте спасли младенца с редким «синдромом Ундины»

​Сургутские врачи помогли ребенку с синдромом, при котором во сне замирает дыхание
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

В Центре охраны материнства и детства Сургута спасли маленькую пациентку, которая провела в медицинском учреждении более полутора лет. После рождения девочке был своевременно поставлен редкий генетический диагноз – синдром врожденной центральной гиповентиляции, также известный как «синдром Ундины», рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается автоматический контроль дыхания во время сна. В результате, ребенок может перестать дышать или дышать во сне недостаточно, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем, включая смерть. «Синдром Ундины» обычно наследуется по аутосомно-доминантному типу, что означает, что один из родителей может быть носителем гена, даже если у него нет симптомов», – указала она.

С первых дней жизни ребенок находился в отделении анестезиологии и реанимации – в периоды сна ей требовалась искусственная вентиляция легких. Сегодня девочка выглядит и развивается как обычный ребенок. Чтобы она могла жить дома, семье предоставили два аппарата ИВЛ с автономными батареями.

Сейчас это единственный ребенок в Югре с таким диагнозом. В планах – установка в московской клинике стимулятора диафрагмального нерва, который позволит девочке дышать во сне без аппарата.


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02 августа в 10:36, просмотров: 928, комментариев: 0
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