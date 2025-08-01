Аэропорт Сургута ввел плату за повторный въезд

Сегодня, 1 августа, действуют новые правила въезда на привокзальную площадь аэропорта Сургута: при повторном заезде на территорию в течение одного часа водителю придется заплатить 400 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров», – указали в сообщении.

Система видеонаблюдения с функцией распознавания номеров фиксирует каждый въезд. Если автомобиль повторно заезжает на территорию в течение 60 минут, система автоматически начисляет плату – оплатить ее нужно перед выездом через терминал.

Напомним условия въезда на привокзальную площадь: