Аэропорт Сургута ввел плату за повторный въезд

Сегодня, 1 августа, действуют новые правила въезда на привокзальную площадь аэропорта Сургута: при повторном заезде на территорию в течение одного часа водителю придется заплатить 400 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Мера направлена на сокращение количества многократных заездов, которые в часы пик создают заторы и мешают свободной посадке и высадке пассажиров», – указали в сообщении.
Система видеонаблюдения с функцией распознавания номеров фиксирует каждый въезд. Если автомобиль повторно заезжает на территорию в течение 60 минут, система автоматически начисляет плату – оплатить ее нужно перед выездом через терминал.
Напомним условия въезда на привокзальную площадь:
- первые 20 минут – бесплатно;
- далее – 200 рублей в час;
- максимально допустимое время пребывания – пять часов.