К сентябрю в микрорайоне 20А Сургута появится новая зона для детей

В Сургуте продолжается благоустройство парка в 20А микрорайоне. К сентябрю там появится новая большая детская площадка. Сейчас на объекте завершается мощение тротуаров, уложены километры кабелей, впереди – установка малых архитектурных форм, освещения и видеонаблюдения, сообщил корреспонденту siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Ранее на объекте уже обустроили прогулочные дорожки, сцену, спортплощадки и площадку для выгула собак.

«В этом году мы завершаем весь проект: устанавливаем три детские площадки разного размера и назначения, укладываем резиновое покрытие, монтируем освещение и камеры. Работы идут по графику, планируем закончить к концу сентября», – сообщил Арменчу.

Особое внимание при проектировании уделили сохранению деревьев. Первоначально планировалось вырубить около 80, но после обхода территории с представителями общественности и депутатами, трассировку дорожек изменили. В итоге вырубят не более пяти больных деревьев.

«Все дорожки мы проложили по натоптанным тропинкам, которыми люди и так пользовались. Таким образом, мы сохранили привычную логистику для горожан, просто облагородили маршруты», – подчеркнул спикер.

По его словам, на площадках разместят горки, качели и лазалки, разделив зоны на возрастные группы. Для малышей создадут отдельную игровую территорию, для детей постарше – просторную и самостоятельную. Тренажеры для взрослых здесь не предусмотрены – они уже установлены в других зонах парка.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день в парке проложено более 2 500 метров кабеля и почти вся тротуарная плитка – осталось около 30 метров. Ожидается поставка опор освещения, на которых смонтируют камеры.