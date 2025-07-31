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​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША
Фото: Культура Сургута / vk.com

2 августа

Открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу

Место проведения: Лыжероллерная трасса спортивного объекта
«Спортивное ядро» в микрорайоне 35 А», Югорский тракт, 8а. Время: с 10:00 до 14:00.

Взрослых и юных горожан приглашают позаниматься легкой атлетикой под открытым небом. Категория лиц: юноши и девушки, мужчины и женщины 2013 года рождении и старше

Зарегистрироваться можно по ссылке. 12+

Выставка «Про девочку»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

В сургутском «Порту» продолжает действовать выставка московской художницы Наталии Лукомской. Ее работы погрузят сургутян в мир размышлений о детстве, взрослении и вечных вопросах бытия.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Фестиваль уличной музыки «Воздух»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34А. Время: с 15:00 до 18:00.

В Сургуте пройдет традиционный фестиваль уличной музыки «Воздух», который уже седьмой год собирает на одной сцене лучших независимых музыкантов города. В этот день для гостей мероприятия прозвучат как авторские композиции, так и популярные хиты в исполнении групп «Место» и «Молочный шаг», а также сольных исполнителей ‒ Евгения Федулова и Алёны Поль.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

3 августа

Пешеходная экскурсия «Сургутский Кремль»

Место встречи: Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова, улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

В Сургуте продолжает действовать пешеходная экскурсия, на которой можно узнать об интересных случаях из биографий именитых сургутян, чем жили наши предки, по каким улицам прокладывали свой ежедневный маршрут.

Телефон для записи: 24-44-72. Вход свободный. 0+

Экскурсия «Непобедимая книга. Евангелие Достоевского»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 11:00.

Гостей и жителей Сургута всех возрастов приглашают погрузиться в историю личной Библии великого русского классика. Участники увидят уникальные заметки, сделанные рукой автора.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-58-22. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Массовые тренировки по ушу

Место проведения: Спортивный городок «На Сайме», МБУ ДО СШОР «Кедр». Время: 14:00.

Если вы давно хотите научиться технике ушу, то это мероприятие для вас. Участников ждут массовые тренировки базовых комплексов традиционного китайского ушу.

Зарегистрироваться можно по ссылке. 6+


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Сегодня в 15:31, просмотров: 131, комментариев: 0
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