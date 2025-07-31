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​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли

В Сургуте продолжается борьба с нелегальной торговлей

​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжаются регулярные рейды по выявлению мест незаконной торговли. Очередную проверку провели специалисты контрольного управления администрации города совместно с сотрудниками УМВД России по Сургуту.

В ходе рейда были выявлены три торговые точки, действовавшие вне правового поля — две из них находились вблизи Чернореченского кладбища, одна — у въезда в посёлок Дорожный. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

По информации администрации, в 2023 году в Сургуте было возбуждено 214 административных дел за незаконную торговлю на муниципальной и государственной земле. 88 человек уже привлечены к ответственности.

Согласно действующему законодательству, за первичное нарушение физическим лицам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, за повторное — от 5 до 8 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей санкции строже: от 5 до 8 тысяч рублей при первом нарушении и от 8 до 15 тысяч рублей — при повторном.

Муниципальные власти напоминают, что подобные рейды будут продолжаться на постоянной основе, а все выявленные факты незаконной торговли будут строго пресекаться.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 58, комментариев: 0
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