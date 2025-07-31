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​В Сургуте отметят 95-летие Воздушно-десантных войск

День ВДВ в Сургуте отметят мероприятием у памятника воинам-интернационалистам

​В Сургуте отметят 95-летие Воздушно-десантных войск
Фото администрации Сургута

2 августа в Сургуте состоится торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск России. В этот день в сквере «Центральный», у памятника воинам-интернационалистам, в 11:00 соберутся ветераны ВДВ, их семьи, представители администрации Сургута и думы города, чтобы почтить память погибших воинов и возложить цветы.

День ВДВ традиционно отмечается по всей стране. История войск берет начало в 1930 году, когда под Воронежем 12 бойцов впервые выполнили десантирование с парашютами для тактической задачи. Уже спустя год началось формирование первых десантных частей, которые вскоре стали важным элементом боевой мощи Красной армии.

Организаторы приглашают сургутян присоединиться к мероприятию и отдать дань уважения всем, кто проходил службу в рядах ВДВ и проявлял мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 126, комментариев: 0
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