​Врачи Сургута спасли 11-месячного малыша, проглотившего батарейку

В Сургуте врачи Центра охраны материнства и детства провели срочную операцию по извлечению круглой батарейки из пищевода 11-месячного ребёнка. Благодаря оперативной помощи медиков из Нефтеюганска и Сургута малыш избежал тяжёлых последствий и уже проходит восстановление дома.

Опасный инцидент произошёл после того, как родители заподозрили, что ребёнок проглотил бытовой аккумулятор диаметром 1,5 см. Они незамедлительно вызвали скорую помощь. Мальчика доставили сначала в Нефтеюганскую районную больницу, где рентген подтвердил наличие инородного тела в верхней части пищевода, после чего ребёнка экстренно эвакуировали в Сургут.

В детском хирургическом отделении № 3 было проведено повторное эндоскопическое обследование. Оно выявило электрохимический ожог пищевода 3 степени — батарейка начала разъедать ткани. Было принято решение о неотложной операции.

Жизненно важное вмешательство провели: хирург Эльнур Джафаров, операционная медсестра Антонина Ярош и нестезиолог Никита Большаков. Специалисты выполнили лапаротомию и гастротомию, успешно удалив источник опасности. Через месяц контрольное обследование показало, что пищевод восстановился, осложнений нет, ребёнок находится дома под наблюдением врачей по месту жительства.

Президент Центра Лариса Белоцерковцева обратилась к родителям: «Даже безобидные предметы могут быть смертельно опасны. Не откладывайте обращение за медпомощью — каждая минута может спасти жизнь».

Медики напоминают: кнопочные батарейки представляют особую угрозу для маленьких детей — при попадании в организм они могут вызвать сильные ожоги и повреждения внутренних органов всего за несколько часов. В подобных случаях промедление недопустимо.