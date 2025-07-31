Новая карусель для юных сургутян появится к следующему лету

В Городском парке культуры и отдыха в Сургуте появится новая карусель для детей. Установить ее планируют летом 2026 года, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Сейчас в парке работают 13 аттракционов. Все они прошли обязательное техническое освидетельствование перед началом сезона и находятся в исправном состоянии.

«В течение лета осуществляется поэтапная остановка аттракционной техники на техническое обслуживание и ремонт. Также ведется работа по обновлению парка и благоустройству территории», ‒ отметили в администрации Сургута.

Напомним, что Городской парк культуры и отдыха остается одним из самых популярных мест отдыха в Сургуте. Только в День защиты детей его посетили около четырех тысяч. Тогда из-за высокого потока посетителей руководство парка приняло решение открыть дополнительный билетный пункт, теперь их будет четыре. Также планируется внедрение системы бесконтактной оплаты с возможностью пополнения карт через терминал. Для этого потребуется модернизация инфраструктуры, в том числе улучшение интернета.