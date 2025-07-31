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​В Сургутском районе построили школу с бассейном и телестудией

В Белом Яре к 1 сентября откроется новая школа с бассейном

​В Сургутском районе построили школу с бассейном и телестудией
Фото: Жилстройнадзор Югры / t.me

Новую школу в поселке Белый Яр Сургутского района официально ввели в эксплуатацию. Уже 1 сентября, в День знаний, ее двери впервые откроются для 1 100 учеников. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Четырехэтажное здание площадью почти 24 тысячи квадратных метров построено в микрорайоне Гидронамыв. В новом корпусе разместятся не только просторные классы, лаборатории и библиотека, но и бассейн, несколько спортивных залов, классы хореографии, а также оборудованные студии для телеработы, фото- и радиотворчества. Все это позволит организовать обучение в одну смену и дать детям возможность развиваться вне уроков.

Особое внимание уделили доступной среде: здание адаптировали для детей с ограниченной мобильностью, что делает его по-настоящему универсальным образовательным пространством.

«Важно, чтобы дети Югры учились в теплых, светлых, технологичных школах. Новый объект в Белом Яре ‒ еще один шаг в этом направлении. Уверен, что новые возможности, которые получат дети, помогут им раскрыть свои таланты и добиться успеха», ‒ отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

Сейчас учреждение проходит финальные организационные этапы подготовки к учебному году. Школьники и родители смогут оценить новую школу уже в День знаний.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 143, комментариев: 0
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