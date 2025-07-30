В Сургуте пройдет фестиваль уличной музыки «Воздух»

2 августа в Сургуте состоится традиционный фестиваль уличной музыки «Воздух», который вот уже седьмой год подряд объединяет лучших независимых музыкантов города. Музыкальное событие открывает новый сезон культурного центра «Порт» и обещает сургутянам яркое летнее настроение.
Фестиваль пройдет с 15:00 до 18:00 на площадке перед галереей «Стерх». Вход для всех желающих — свободный.
Гостей ждет насыщенная концертная программа, в которой прозвучит как авторская, так и популярная музыка. Перед сургутянами выступят:
- певица Алена Поль,
- музыкант Евгений Федулов,
- дуэт «Молочный шаг»,
- группа «Место».
Подробности — на сайте: portsurgut.ru, справки по телефону: 24-25-62.