В Сургуте пройдет фестиваль уличной музыки «Воздух»

2 августа в Сургуте состоится традиционный фестиваль уличной музыки «Воздух», который вот уже седьмой год подряд объединяет лучших независимых музыкантов города. Музыкальное событие открывает новый сезон культурного центра «Порт» и обещает сургутянам яркое летнее настроение.

Фестиваль пройдет с 15:00 до 18:00 на площадке перед галереей «Стерх». Вход для всех желающих — свободный.

Гостей ждет насыщенная концертная программа, в которой прозвучит как авторская, так и популярная музыка. Перед сургутянами выступят:

певица Алена Поль ,

, музыкант Евгений Федулов ,

, дуэт «Молочный шаг»,

группа «Место».

Подробности — на сайте: portsurgut.ru, справки по телефону: 24-25-62.