Более двух тысяч жителей Сургутского района вышли на уборку берегов

С начала года более двух тысяч жителей Сургутского района приняли участие в акции «Чистый берег», которая проходит весной и летом. Волонтеры и специалисты администраций поселений уже очистили 30,3 километра береговой линии, сообщил в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Волонтеры и специалисты администраций поселений очистили 30,3 км территории берегов таких рек, как Обь, Большой Юган, Лямин, Пим, Косамыяха, Тром-Аган, а также ручья Перевесный, проток Кучуминская, Кривуля, Локосовская и Тундринская Курья, озера Вачлор и Голубых озер», ‒ рассказал глава Сургутского района.

Мероприятия продолжатся в августе и сентябре. К списку водоемов добавятся река Тромъеган и протока Утоплая, где также будут проведены субботники.

Помимо берегов, в районе активно ликвидируют несанкционированные свалки. Только с начала года вывезено более 283 кубометров мусора. Работы ведутся в Солнечном, Белом Яре, в районе Федоровского и на землях лесфонда. Участие принимают сотрудники департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи, а также специалисты Юганского и Сургутского лесничеств, управление Природнадзора.

«Зачастую у нас образуются захламления, скажем так и на территории поселений вокруг площадок. И, конечно, свалки, которые уже как старое наследие, или вновь образованные, в основном это на территории ДНТ. Также была череда субботников. Мы очистили 30 км береговой линии. Практически в каждом поселении Сургутского района у нас есть река. Это всегда совместная работа ведомств», – рассказала начальник отдела экологии и обращения с отходами Татьяна Дударенко.

Всего за 2024 год в районе ликвидировали 47 свалок, убрали мусор с территории более 250 тысяч квадратных метров, вывезли 1,2 тысячи кубометров отходов. Эти меры позволяют региону достигать целей нацпроекта «Экологическое благополучие».