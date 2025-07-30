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​Дума Сургута утвердила последний пакет наказов избирателей

Депутаты Сургута распределили бюджет на ремонт школ, освещение и скамейки

​Дума Сургута утвердила последний пакет наказов избирателей
Фото: Дума Сургута

23 июля на депутатских слушаниях в Думе Сургута рассмотрели финальный пакет наказов избирателей, реализация которых предусмотрена в городском бюджете. Восемь вопросов депутаты утвердят в формате заочного голосования, сообщает пресс-служба городского парламента.

Среди наказов ‒ улучшение условий в образовательных учреждениях. Так, в школе «Перспектива» проведут ремонт учебного блока, в гимназии им. Ф.К. Салманова закупят 22 облучателя-рециркулятора воздуха, в лицей №3 ‒ акустические системы, а в школу №29 ‒ оборудование для бассейна. Школа №7 получит 28 новых дверей для санитарных узлов и актового зала, а спортшкола «Олимп» ‒ две сплит-системы.

«Также, в соответствии с наказами, будут выделены средства на изготовление пяти урн и пяти скамеек на пешеходных зонах и тротуарах микрорайонов ПИКС и Железнодорожников. Лесопарковое хозяйство получит деньги на обустройство сетей наружного освещения для установки на территории сквера по улице Федорова», ‒ говорится в сообщении.

Напомним, ранее в июле завершили ремонт проезда от проспекта Комсомольского к медколледжу СурГУ на улице Федорова, 6/1. Работы выполнила компания «Северавтодор» после многочисленных обращений жителей. Ямы были отсыпаны щебнем, а проезд заасфальтирован.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 117, комментариев: 0
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