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Проверять готовность всех школ Сургута к учебному году завершат в середине августа

В Сургуте проверяют готовность школ и детских садов к новому учебному году

Проверять готовность всех школ Сургута к учебному году завершат в середине августа
Фото администрации Сургута

В Сургуте началась масштабная проверка образовательных учреждений в преддверии нового учебного года. Специальная межведомственная комиссия проводит приемку 39 детских садов, 37 школ и 3 учреждений дополнительного образования.

В состав комиссии входят представители различных служб, включая Росгвардию, органы санитарного контроля, МЧС и управления образования. Такой подход позволяет всесторонне оценить готовность учреждений к приему детей: проверяются системы видеонаблюдения, противопожарная сигнализация, санитарное состояние помещений, меры по антитеррористической защищенности и общая безопасность.

Одним из первых общеобразовательных учреждений, успешно прошедших приемку, стал Сургутский естественно-научный лицей. Безопасность в лицее обеспечивается с помощью более 50 камер видеонаблюдения, современной системы оповещения и охраны. В учреждении также модернизировали учебное пространство. Кабинет по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» дооснастили противогазами, манекенами и комплектами для оказания первой помощи, а также обновили стенды по гражданской обороне, информационной безопасности и истории лицея.

По словам специалистов, особое внимание уделяется проверке исправности всех систем оповещения и видеонаблюдения, что особенно важно в части антитеррористической защищенности. Эту часть инспекции проводят сотрудники Росгвардии.

Проверки всех образовательных учреждений города планируется завершить к середине августа.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 120, комментариев: 0
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