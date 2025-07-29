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​В Сургутском районе готовят новые проекты благоустройства на 2026 год

Поселения Сургутского района предложили построить сквер с маскотом, «космическую» площадку и патриотическую зону

​В Сургутском районе готовят новые проекты благоустройства на 2026 год
Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе начали заранее готовить проекты благоустройства на 2026 год. Чтобы успеть получить финансирование, представители администраций поселений уже сейчас обсуждают свои идеи на заседаниях комиссии при районной администрации. Такой подход уже доказал свою эффективность. Например, в этом году в Лянторе появилась новая игровая зона площадью 362 квадратных метра, говорится на сайте администрации района.

«Под ключ в этом году была обустроена новая детская площадка в Лянторе. Она называется «Научная станция». Проект признавался победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому получил финансирование на реализацию ‒ порядка 39 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов», ‒ прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Теперь новые идеи подают и другие поселения. Всего на комиссию поступило пять заявок на благоустройство общественных территорий.

Так, в Белом Яру предложили обустроить новую общественную зону между домами по улицам Лесная и Некрасова. В Лянторе хотят продолжить развитие городского сквера между микрорайонами №3 и №4: обновить дорожки, благоустроить пруд, установить скамейки, видеонаблюдение и создать зону патриотической направленности. В Локосово планируют установить новую детскую площадку «Космическое приключение» рядом со школой на улице Заводской.

В Солнечном жители предложили построить арт-сквер с красивым названием «Солнечная поляна» возле строящегося культурного центра. Там будут зоны для прогулок и культурных мероприятий, а у сквера появится собственный маскот ‒ интерактивный гид. В Барсово хотят установить игровую спортивную площадку в мини-сквере на улице Мостостроителей.

Кроме того, из Лянтора поступили две заявки на благоустройство дворов: это проезды на улице Назаргалеева, 32 и возле дома №30 в 4 микрорайоне. А в Ульт-Ягуне жители хотят обновить детскую площадку во дворе по улице 35 лет Победы, 4–8А и собираются участвовать в региональном конкурсе инициативных проектов.

«Для того, чтобы воплотить идеи на бумаге в жизнь, специалистам администраций городских и сельских поселений предстоит провести тщательную документальную работу. Чьи проекты в итоге будут реализованы, станет ясно после того, как будет сделана проектно-сметная документация объектов. Кроме того, чтобы определить, какой же проект получит в итоге федеральное и региональное финансирование, до конца августа в округ необходимо будет предоставить концепцию проектов благоустройства. Только тогда можно будет более точно понимать сроки и возможность реализации представленных проектов», ‒ отметила начальник службы по организации благоустройства управления жилищного хозяйства и экологии администрации Сургутского района Татьяна Дубинина.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 116, комментариев: 0
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