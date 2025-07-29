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​День ВМФ в Сургуте отметили торжественным мероприятием на Мемориале Славы

В Сургуте отметили День Военно-Морского Флота России

​День ВМФ в Сургуте отметили торжественным мероприятием на Мемориале Славы
Фото администрации Сургута

В Сургуте состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота Российской Федерации, который в этом году отмечает 329-ю годовщину со дня основания. По традиции, горожане, ветераны флота, члены их семей, представители администрации города и депутатского корпуса собрались у Мемориала Славы, чтобы отдать дань уважения всем, кто служил и продолжает служить в рядах ВМФ.

С приветственным словом к участникам обратился председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов: «Мы с гордостью чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине – на подводных лодках, кораблях, в морской пехоте и морской авиации. Для меня верность воинскому долгу и священному Андреевскому флагу – это не просто торжественная дата в календаре. Мой отец служил на Северном флоте и всегда делился историями о сплоченности моряков и мощи, которая стоит за нашим военно-морским флотом. Желаю всем добра и здоровья. С праздником!»

В ходе торжеств состоялось праздничное построение, рапорт о котором принял капитан I ранга в отставке, руководитель Общественного фонда «Фонд Победы» Олег Лапин: «Передаю искренний привет от 810-й бригады морской пехоты. Они звонили и передавали слова благодарности. Также хочу выразить особую благодарность от нашего сургутянина, полковника Виктора Балацана, который сейчас находится на передовой. Пусть Бог дарует всем нашим защитникам скорейшее возвращение домой живыми и здоровыми».

В завершение церемонии прозвучали слова благодарности в адрес всех защитников морских рубежей России. Участники почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Славы.


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29 июля в 13:42, просмотров: 809, комментариев: 0
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