Жителю Сургута восстановили нос после падения с лестницы

В Сургутской окружной клинической больнице провели реконструктивную операцию пациенту с тяжелой травмой носа ‒ 61-летний мужчина поступил в клинику после падения с лестницы. Первичный осмотр и КТ-диагностика в Травматологическом центре показали серьезные повреждения лицевого скелета. Пациента срочно перевели в ОКБ, где к лечению подключилась команда оториноларингологов, сообщает директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своих соцсетях.

Диагноз пациента оказался непростым: открытый перелом костей носа со смещением, травма перегородки, рана и частичная ампутация наружной части носа.

Перед хирургами стояла задача не только восстановить функции дыхания, но и вернуть пациенту анатомическую целостность носа ‒ важную и для здоровья, и для внешности. Операция прошла под общей анестезией. Врачи выполнили репозицию костей, удалили омертвевшие ткани, восстановили хрящ перегородки, наложили послойные швы, установили сплинты и тампоны.

«Это один из тех клинических случаев, где без четкой командной работы достичь положительного результата было бы невозможно. Нам удалось сохранить функции носового дыхания и восстановить форму наружного носа», ‒ отметил оториноларинголог Султан Аджигайтканов.

Сейчас пациент чувствует себя стабильно, находится под наблюдением врачей. Послеоперационный период проходит без осложнений.