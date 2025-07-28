Молодая югорчанка пережила инфаркт и остановку сердца

В Окружной кардиоцентр Сургута экстренно доставили 33-летнюю жительницу Нефтеюганска с инфарктом. У женщины остановилось сердце прямо у входа в приемное отделение, но медики успели вовремя ‒ их слаженные действия позволили спасти пациентку, сообщает пресс-служба ОКД.

«Мы всегда действуем по отработанным алгоритмам, это особенно важно в экстренных ситуациях. Я знала, что у поступившей пациентки дома 13-летний сын. Поэтому в момент, когда проводила сердечно-легочную реанимацию, у меня была только одна мысль – его мама будет жить, и мы сделаем все для этого!», – рассказывает врач-кардиолог приемного отделения ОКД Полина Дутова.

После того как югорчанку удалось вернуть к жизни, ее сразу же перевели в рентгеноперационную. Там врач-рентгенхирург Вячеслав Пеньковцев выполнил стентирование ‒ расширил суженный участок артерии и восстановил кровоток.

Сейчас пациентка уже дома, проходит восстановление и делится благодарностью в соцсетях ОКД:

«Огромное спасибо медицинскому персоналу больницы и врачам, которые спасли мне жизнь!»