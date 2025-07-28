В Сургуте проходят противопожарные рейды

В Сургуте с начала года прошло более 70 противопожарных рейдов. Основное внимание уделяется частному сектору, где зафиксировано большинство из 190 пожаров.

«В целях снижения количества пожаров и недопущения гибели людей управление по делам ГО и ЧС Администрации города совместно с Государственным пожарным надзором на постоянной основе проводит профилактические рейды. Такие инструктажи и информационные материалы, в частности, помогают людям лучше защитить себя и свое имущество от пожара», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС адмиинстрации Сургута Андрей Рачев.

В ходе рейдов жителям напоминают правила безопасности и вручают памятки. Дело серьезное — нарушителям могут грозить штрафы до 50 тыс. руб. и даже уголовная ответственность.

Среди настоятельных рекомендаций для владельцев частных домов и дач — установка автономных пожарных извещателей. Эти компактные устройства могут вовремя зафиксировать задымление и подать громкий сигнал, что значительно повышает шансы на раннее обнаружение возгорания и спасение людей.