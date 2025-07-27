В Сургутском районе в зеркальную дату зарегистрировали 17 браков

Красивые даты всегда пользуются особой популярностью у влюбленных, и 25 июля 2025 года не стало исключением. В этот день в Сургутском районе сразу 17 пар решили узаконить свои отношения, сообщает пресс-служба отдела ЗАГС муниципалитета.

Поздравления в этот день звучали в отделе ЗАГС Сургутского района, где расписались десять пар, в Белом Яре – три пары, в Лянторе – две пары, а также по одной паре в Федоровском и Нижнесортымском.

По словам сотрудников ЗАГС, многие молодожены верят в магию чисел и с удовольствием заключают брак в красивые зеркальные даты, считая, что регистрация в такой день сулит счастливую и долгую семейную жизнь.