Памятник в честь моряков откроют в поселке Федоровский Сургутского района

В поселке Федоровский Сургутского района началось создание нового мемориала «Слава морякам!». Идея принадлежит активистам местного военно‑морского братства, а земельный участок для памятного места предоставила администрация. Об этом рассказала заместитель главы поселения Марина Сафронова в разговоре с «Вестником».

«Мы активно сотрудничаем с активистами на протяжении пяти-семи лет. Место для нового мемориала предоставила администрация Федоровского. Представители военно-морского братства начали его облагораживать своими силами. На территории уже установлены флаги, например, Андреевский (кормовой флаг кораблей ВМФ РФ. – Прим.ред.), памятный камень, большой якорь», – сказала Сафронова.

Работы начались летом 2025 года. Впереди – изготовление мемориальной плиты и гравировка.

Торжественное открытие памятника, приуроченное к 330‑летию Военно‑морского флота России, запланировано на 2026 год.

Напоминаем, сегодня, 27 июля, в Сургуте состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота России. Мероприятие начнется в 10:00 у Мемориала Славы по адресу улица Гагарина.