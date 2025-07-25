В Сургутском районе модернизировали уличное освещение в 15 поселениях

В 15 населенных пунктах Сургутского района завершили модернизацию уличного освещения. Как сообщил в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой, специалисты МУП «Сургутские районные электрические сети» выполнили работы сразу на 21 объекте: проложили более двух километров линий электропередачи и установили 89 энергоэффективных светодиодных фонарей.

«Завершена модернизация наружного освещения в 15 населенных пунктах, включая отдаленные Лямину, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. <…> Общий объем инвестиций составил более 4,8 млн рублей. Все работы выполнены с учетом обращений местных жителей и предложений администраций поселений», − говорится в публикации.

По словам Трубецкого, особое внимание уделили местам с высокой пешеходной активностью. В Лянторе дополнительное освещение появилось возле детского сада «Журавушка», в Тром-Агане − у сельского клуба, в Барсово − у поликлиники, а в Локосово − на въезде в поселок.