В сургутском аэропорту сняли с рейсов двух пьяниц

Неспокойная ночь выдалась в аэропорту Сургута. Сразу двое пьяных мужчин устроили дебош и в итоге оказались не в самолете, а в спецпомещении для задержанных. Об этом рассказал Сургутский ЛО МВД России на транспорте.

Первая история произошла около трех часов ночи. 41‑летний житель Чеченской Республики во время ожидания рейса в Москву начал громко ругаться и хамить пассажирам и сотрудникам аэропорта. Экипаж не допустил его на борт, а полицейские увели нарушителя в отделение. Там на него составили протокол и назначили штраф – 600 рублей.

Не прошло и часа, как ситуация повторилась. В 03:40 на рейс в Уфу пытался пройти 30‑летний житель Татарстана, тоже в состоянии опьянения. Мужчина спорил с персоналом и мешал работе. Его судьба оказалась такой же: полицейские оформили протокол за мелкое хулиганство, а штраф составил 500 рублей.