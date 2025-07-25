​В Сургуте отремонтируют 10 участков тротуаров — большинство объектов уже в работе

В Сургуте продолжается ремонтная кампания, в рамках которой в этом году будет обновлено 10 участков тротуаров. Как сообщили в администрации города, работы уже ведутся на девяти объектах, ещё один — на проспекте Мира — начнут капитально ремонтировать в августе.

В список адресов, где обновят пешеходные зоны, вошли улицы Геодезистов, Дальняя и Тюменский тракт — последний участок расположен рядом с торговым центром «Аура». Один из самых протяжённых объектов — тротуар на Югорском тракте от Грибоедовской развязки до улицы Флегонта Показаньева. Здесь протяжённость ремонтируемой зоны составляет 800 метров. Уже завершены работы по установке бордюрных камней, обустройству щебёночного основания — следующим этапом станет укладка плитки.

Отмечается, что все объекты обустраиваются с учётом требований безбарьерной среды — это позволит сделать городскую инфраструктуру более доступной для маломобильных граждан. Кроме того, на участках предусмотрено обновление посадочных площадок на остановках.

Работы ведут несколько подрядных организаций: ООО «СК «ЮВиС», АО «АВТОДОРСТРОЙ», АО «ГК «Северавтодор», ООО «Мегастрой» и ИП Гросс А.А. В мэрии подчеркнули, что ремонт тротуаров выполняется с опережением графика — все объекты планируют сдать в эксплуатацию до конца сентября.