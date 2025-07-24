​В Сургуте врачи спасли жизнь беременной женщине и её новорождённой дочери

В Сургуте медики сразу двух учреждений — Травматологической больницы и Центра охраны материнства и детства — провели уникальную операцию, спасшую жизнь женщине с тяжелым диагнозом и её ребёнку.

Беременная пациентка поступила в травматологическую больницу с жалобами на резкую головную боль. Обследование выявило субарахноидальное кровоизлияние — одно из наиболее опасных состояний, при котором существует высокий риск летального исхода и серьёзных осложнений. Медики понимали: действовать нужно немедленно.

После экстренного телемедицинского консилиума с участием федеральных специалистов было принято решение проводить одновременное вмешательство — кесарево сечение и операцию по устранению кровоизлияния. В операционную Травмцентра прибыла выездная бригада специалистов Центра охраны материнства и детства. Роды прошли успешно: на свет появилась здоровая девочка весом 3228 граммов и ростом 51 см.

На данный момент новорождённая находится под наблюдением неонатологов, а её мама проходит лечение в Травмцентре. Состояние обеих оценивается как стабильное.