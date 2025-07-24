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​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 июля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 июля? // АФИША
Фото: Городской парк культуры и отдыха / vk.com

26 июля

Ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: с 10:00 до 22:00.

В Сургуте ко Дню работника торговли состоится ярмарка, на которой горожане смогут купить кондитерские и мясные изделия, зелень, широкий ассортимент текстильной и сувенирной продукции, украшения ручной работы и многое другое.

Вход свободный. 0+

Мастер-класс по восточным танцам

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, уличная парковка. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на увлекательный мастер-класс по восточным танцам, который проведут лучшие танцовщицы города. Занятие подойдет как новичкам, так и опытным танцорам. Форма одежды: удобная, спортивная, эластичная, мягкие кроссовки.

Вход свободный. 6+

«Морской фестиваль»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 15:00 до 18:00.

В Сургуте пройдет традиционный фестиваль, в рамках которого участники смогут принять участие в «морских» мастер-классах от художников, мастеров и творческих студий города, увидеть представление «Летучего театра», послушать сургутских музыкантов.

Для детей также подготовили насыщенную программу: настольные игры от «Hobby Games» и «Югратека», турнир по морскому бою, и традиционная морская фотозона.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

Rock в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот день в «Невесомости» будет мощный, громкий и драйвовый вечер, на котором выступят две городские рок-группы PHOBIA и ВНЕ ИЗМЕРЕНИЙ. В репертуаре обоих команд не только каверы, но и песни собственного сочинения.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

27 июля

Выставка «Про ребят и самокат»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

На выставке взрослые и юные ребята узнают о жизни детей и подростков в 80-90-е годы, когда в повседневной жизни еще не было современных видов связи и компьютеров. Здесь будут представлены игрушки, школьные принадлежности и головоломки, в которые играли дети в конце прошлого столетия.

Телефон для справок: 23-85-66. Вход свободный. 0+

Выставка «Город С»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, второй этаж. Время: с 10:00 до 17:30.

Выставка посвящена 300-летнему периоду истории города: от Сургута острожного конца XVI века до Сургута дореволюционного начала XX века. Участники мероприятия смогут увидеть более тысячи предметов из археологического собрания музея, фондов фарфора и костюма, историко-бытовых коллекций, фонда редкой книг. Предметы и коллекции дополнены макетами городских сооружений и речных судов, бороздивших дикие, неизведанные северные реки.

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музыкально-танцевальная программа для горожан пожилого возраста «В городском саду играет...»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Пожилых горожан приглашают на музыкально-танцевальный вечер, который пройдет на ретро-площадке под открытым небом. В этот вечер на территории парка прозвучат известные хиты и танцевальные шлягеры прошлого века.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+


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Сегодня в 11:52, просмотров: 140, комментариев: 0
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