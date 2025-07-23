Проекты участников СВО из Сургутского района получили новую поддержку

Участники СВО из Сургутского района, чьи проекты победили в конкурсе «Бизнес‑лаборатория: СВОе дело», завершили образовательную поездку в Москву. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой в своих социальных сетях.

«Из столицы вернулись Рифат Зайнетдинов и Лилия Бикбулатова. В составе югорской делегации они приняли участие в трехдневном бизнес-интенсиве в рамках деловой программы «Югра – Москва: бизнес-мост». В команду округа представители Сургутского района вошли после окончания нашей муниципальной бизнес-лаборатории для участников СВО и благодаря успешной защите своих бизнес-проектов», − говорится в публикации.

В ходе обучения предприниматели получили советы от экспертов крупных маркетплейсов, банков и ведущих предприятий, а также побывали в инновационном центре «Сколково» и особой экономической зоне «Технополис Москва».

Как сообщил Трубецкой, полученные знания участники планируют применить в собственных начинаниях. Рифат Зайнетдинов развивает проект по созданию инклюзивного фитнес‑клуба в Белом Яре, а Лилия Бикбулатова, мама погибшего воина, работает над идеей этно‑кафе башкирской кухни в Лянторе.

Ранее эти инициативы победили в первой бизнес‑лаборатории «СВОе дело», организованной администрацией Сургутского района совместно с Инвестиционным агентством района.