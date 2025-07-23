В Сургуте назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля

В Сургуте в список самых высокооплачиваемых профессий июля вошли специалисты в сфере транспорта, строительства, инженерии, розницы и клиентского сервиса. Об этом рассказали специалисты SuperJob.

Лидером рейтинга стал начальник автоколонны − на этой должности соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц. В обязанности входит организация работы автопарка, контроль технического состояния машин, работа с путевой документацией и взаимодействие с водителями. От кандидатов ждут опыт руководства автотранспортным подразделением и знание 1С, а также документации по ГСМ и ремонту техники.

На втором месте − производитель работ (прораб) с зарплатой 150 000-155 000 рублей в месяц. Он должен организовывать строительные процессы, контролировать сроки и технологии, вести исполнительную документацию. Требуются профильное образование и опыт на аналогичной должности.

Третью позицию занял инженер‑геодезист − вакансия предусматривает оплату от 150 000 рублей. Специалист займется инженерно‑геодезическими работами на стройплощадках и отчетной документацией. Необходимо высшее образование и знание современных приборов.

Менеджеру по работе с клиентами в Сургуте готовы платить от 80 000 рублей в месяц. Он будет привлекать и сопровождать клиентов, продавать услуги компании и вести переговоры. Работодатель ждет опыт в продажах и владение CRM‑системами.

Замыкает топ‑5 июля директор магазина с предложением от 75 000 до 152 000 рублей. Его задачи − выполнение планов продаж, управление командой, контроль кассовой дисциплины и заказ товара. Для этой должности нужен опыт руководства в рознице и знание стандартов обслуживания.